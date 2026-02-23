２２日未明、福山市の市道で酒を飲んだ状態で事故を起こしたとして大阪府警の警察官が逮捕されました。 警察によりますと大阪府警の巡査で休職中の容疑者（２２）は２２日未明、酒を飲んだ状態で軽自動車を運転して他の車に衝突する事故を起こした疑いが持たれています。 容疑者の呼気からは基準値の２倍以上となるアルコールが検出され、警察の調べに「間違いない」と容疑を認めているということです。