浜松市の舘山寺エリアの観光価値をさらに向上させるため、地元観光協会や大学などが連携した新プロジェクトが発足しました。 【写真を見る】新たに発足した舘山寺エリア活性化プロジェクト 2月20日、新たに発足した舘山寺エリア活性化プロジェクトには、地元の観光協会や企業関係者、静岡大学の学生や市の担当者らが出席しました。 舘山寺エリアは温泉街や遊園地、動物園などの観光資源は豊富なものの、駐車場や交通インフラの