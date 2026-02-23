三連休最終日の2月23日、静岡県河津町の「河津桜まつり」は多くの見物客でにぎわっています。 【写真を見る】「河津桜まつり」の様子 河津町では、早咲きの河津桜が見頃を迎えていて、河津桜まつりは多くの人でにぎわっています。23日朝まで降っていた雨も止み、雲の間から太陽が顔をのぞかせて気温が上昇しました。 18.2℃の静岡市清水区では2026年の最高気温を記録。そのほか、熱海市網代で18.8℃などとなっています。 ＜訪