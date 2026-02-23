桃の節句を前に、ひな人形を散策をしながら楽しめる催しが熊本県天草市で開かれています。 【写真を見る】約80年前のそれと見比べてみたり…地域のひな人形を散策「鬼池ひなの会」開催中熊本県天草市 この「鬼池ひなの会」は地域に残る ひな人形や、住民が持ち寄った ひな人形を飾って、訪れた人との交流をはかろうと、今年で14回目を迎えます。 会場には700点を超える人形が所狭しと並んでいます。 木箱に入った人形は約80