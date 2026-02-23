熊本県や鹿児島県などを管轄する長崎税関が、去年、空港や港湾で押収した麻薬など不正薬物の押収量は、前年から約60倍に増えていることが分かりました。 長崎税関がまとめた去年1年間の統計によりますと、不正薬物の摘発件数は去年より3件多い9件で、このうち3件は熊本県関係でした。 長崎税関管内の押収量は約1kgで、前の年の62.7倍に上っています。 また、全国の不正薬物の押収量は3トンで、前の年から15％増え、6年ぶりに3ト