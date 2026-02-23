お笑い芸人の猫ひろしさんが、自身のインスタグラムを更新。「大学院修士課程」を「無事に修了決定」である事を明かしました。 【写真を見る】【 猫ひろし 】順天堂大学大学院「大学院修士課程無事に修了決定」「お金払って修行させてもらった２年間だった」猫ひろしさんは「大学院修士課程無事に修了決定」「やったー！あとは、無事修了式をむかえるだけだ。」と、投稿。続けて「順天堂大学大学院スポーツ健康科学研