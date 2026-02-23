中国商務省＝北京（共同）【北京共同】米連邦最高裁が「トランプ関税」の一部について違法判決を下したのを受け、中国商務省は23日、米国に対し「貿易相手国への一方的な関税措置を撤廃するよう強く求める」との報道官談話を出した。「国際貿易ルールだけでなく米国内法にも違反している」とし、「いずれの当事者の利益にも合致しない」と改めて指摘した。また「判決の内容や影響について全面的な評価を進めている」とした上で