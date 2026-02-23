声優・俳優の津田健次郎が23日までに更新されたフジテレビ水10ドラマ『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00）に登場。作中で母役の高橋惠子との2ショットが公開された。【写真】「目元が似てますね！」“母”との2ショットが公開された津田健次郎同作の主人公は吉井雄太（通称ユン／反町隆史）、藤巻肇（通称チェン／大森南朋）、菊原紀介（通称キンポー／津田）の3人。中学生時代に映画研究部で熱い青春を過ごした同級生だ