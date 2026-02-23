小田原城（資料写真）戦国時代最大級の城郭として知られる小田原城の外郭「総構」を歩くウオークイベント「小田原城総構を一周しよう」が３月８日、開かれる。主催する市民グループ「大外郭の会」は参加者を募集している。総構は豊臣秀吉による小田原攻め（１５９０年）に備えて完成した堀と土塁で、城と城下町を囲んだ。イベントでは全長約９キロにも及ぶ総構に沿って歩く。午前９時から午後５時まで。参加費は千円で、小田