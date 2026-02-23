英国映画テレビ芸術アカデミーが主催する英国アカデミー賞（BAFTA）の授賞式が現地時間22日にロンドンのロイヤル・フェスティバルホールで開催され、最多14部門にノミネートされていた「ワン・バトル・アフター・アナザー」が、作品賞やポール・トーマス・アンダーソン監督の監督賞、ショーン・ペンの助演男優賞の主要部門を含む最多6部門に輝いた。一方、レオナルド・ディカプリオは主演男優賞を逃した。続く「罪人たち」は、脚本