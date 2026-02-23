スズキのインド子会社であるマルチ・スズキ・インディアは、インドでバッテリーEV(BEV＝電気自動車)「eビターラ」(e VITARA)を発売した。スズキ「eビターラ」のインド仕様車「eビターラ」日本仕様の写真はこちら○インドでBEVの使用環境を整備eビターラはスズキ初のBEV。「Emotional Versatile Cruiser」をコンセプトに、先進感と力強さを併せ持つデザイン、BEVらしいキビキビとしたシャープな走りを実現するパワートレイン、BEV専