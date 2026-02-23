◆オープン戦ヤクルト―広島（２３日・浦添）１勝１敗で迎えたオープン戦第３戦。先発ローテーション入りが期待される６年目左腕の山野太一が先発する。１番・中岩田２番・右丸山和３番・左サンタナ４番・指オスナ５番・一増田６番・二伊藤７番・三北村８番・捕古賀９番・遊武岡投山野