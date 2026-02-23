3連休最終日のきょう23日、JR鹿児島中央駅前では鉄道の魅力をPRするイベントが開かれています。 このイベントは鉄道に親しんでもらおうとJR鹿児島中央駅の駅員が企画したものです。 会場では特急「指宿のたまて箱」をモチーフにした鉄道ヒーロー「いぶたマン」のヒーローショーや九州新幹線のミニトレインの乗車体験などが行われ、鉄道ファンの子どもたちでにぎわっていました。 (来場者)