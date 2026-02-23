桜島やふるさとの風景などを描いた作品を展示する「MBC桜島美術展」が鹿児島市の黎明館で開かれています。 27回目となるMBC桜島美術展はおととい21日から始まりました。 洋画、日本画、工芸などおよそ240点の作品を展示しています。 「桜島部門」の大賞は岐阜県の高橋キブリさんの洋画「燃えるような呼吸を食らい」が受賞。 「ふるさとの風景・花部門」では薩摩川内市の中俣シマ子さんの日本画「バラ園」が大賞を受賞しました