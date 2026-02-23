サイバー攻撃から企業を守る ─AIの進化でDX化が進み、非常に便利になっている反面、組織へのサイバー攻撃が非常に大きな問題になっていますね。 この混沌とした状況下で、トレンドマイクロの役割、使命は何ですか。 大三川「デジタルインフォメーションを安全に交換できる世界の実現」が、われわれのビジョンです。簡単に言えばサイバー攻撃からパソコンを守るということですが、サ