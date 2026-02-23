Snow Manの佐久間大介（33）が23日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）に生出演。仲良しの有名人を明かした。佐久間が「毎年年始にお家に行ってごあいさつさせてもらう」としたのは人気アニメ「鬼滅の刃」の我妻善逸役などで知られる声優の下野紘。「一日中家で遊んで帰るみたいな。仲いいんで」と明かした。番組の共演がきっかけで親交を深めた2人。VTR出演した下野は佐久間について「家に来るときには最