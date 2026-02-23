タレントの上沼恵美子（70）が、23日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。22日（日本時間23日未明）に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪で印象深かった選手について語った。番組冒頭、上沼は「オリンピック終わったな。誰が良かった？今回盛り上がったね」としみじみ。共演者が「メダルも過去最多」「フィギュアスケートも良かった」と触れると、「かおりん、もうかおりんと呼ばせていただきます