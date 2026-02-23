NBAオールスターウィークエンドがロサンゼルスで開催された2月14～16日（現地時間13～15日）、同近郊にあるロサンゼルス・レイカーズの練習施設で「第10回 Basketball Without Borders（BWB）オールスターキャンプ」が行われた。日本からは2023年U16、2024年U18の日本代表メンバーで、「FIBA U18アジアカップ2026」の代表候補としてエントリーキャンプに挑むベネデ