FC東京のコミュニティジェネレーターを務める元日本代表MF石川直宏氏が22日、自身のX(@sgss18)で懐かしい写真を公開した。現在44歳の石川氏は横浜F・マリノスのアカデミーで育ち、2000年にトップチームへ昇格。2002年からFC東京でプレーし、2017シーズン終了後の引退までサイドアタッカーとして活躍した。石川氏は、横浜FM時代の自分を含む選手一覧ショットを掲載したユーザーの投稿に反応。「もっとエモい選手が出てきまし