ある日突然、あなたは急性骨髄性白血病（Acute Myeloid Leukemia：AML）です、といわれたら誰だって頭が真っ白になるでしょう。 白血病に対しては、いまだに治らない病気のイメージを持っている方もいるかもしれません。 しかし白血病の治療法はこの30年で飛躍的に改善され、今では治癒する方も決して珍しい病気ではなくなっています。 白血病という病気を知り、その治療法を理解し、よりよい予後を目指しましょう。