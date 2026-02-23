任期満了に伴う南関町長選挙が22日に行われ、現職の佐藤安彦氏が4回目の当選を果たしました。南関町長選挙は開票の結果、佐藤安彦さん64歳（無・現）が、元町議の西田恵介さん55歳（無・新）に約1,000票差をつけ当選しました。佐藤さんは、2014年に南関町長に初当選。その後、無投票が続き、12年ぶりとなった今回の選挙で4期目の当選となりました。 当選した 佐藤安彦氏「ひとつの勝利で満足するのではなく、みなさんと共にまち