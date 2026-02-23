2023年のWBCで日本の指揮を執り世界一に導いた栗山英樹さんが日本時間23日ドジャースのキャンプ地を訪問しました。前回MVPを受賞し、今大会でも侍ジャパンの中心人物として期待される大谷翔平選手の打撃練習も見守りました。「昨日試合を見て、今日練習を見させてもらって、一つの基準として楽しそうにしているかどうかというのは、すごく大きな要素を持ってみていました。 非常に楽しそうに野球をやれているので、非常に順調なん