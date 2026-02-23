◇オープン戦沖縄セルラー（2026年2月23日巨人―楽天）巨人は23日、楽天とオープン戦を戦う。先発は新外国人・ウィットリー投手が初実戦登板に挑む。巨人の先発は以下の通り。（中）松本（右）丸DH坂本（左）キャベッジ（一）ダルベック（遊）泉口（捕）大城（三）石塚（二）門脇先発ウィットリー