MLB・ドジャースのキャンプ地であるアリゾナでの最終調整を終えた大谷翔平選手が、現在の状態について明かしました。この日は、投手としてキャンプ2度目のライブBPに臨み、その後はフリー打撃を行うなど“二刀流”調整となった大谷選手。ライブBPでは、ベッツ選手、フリーマン選手、パヘス選手など主力7選手と対戦し、被安打は2、三振を2つ奪いました。この日の投球を振り返り「まず2回投げられたので、今日はそれで良かった」と語