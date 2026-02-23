三重県鳥羽市沖で２０日、貨物船「新生丸」が遊漁船「功成丸」に衝突した事故で、死亡した釣り客の友人が２２日、功成丸の船首部分が陸揚げされた国崎漁港を訪れ、突然の別れを惜しんだ。事故ではいずれも松阪市の谷口幸吉さん（８４）と中川元弘さん（６７）の２人が死亡した。中川さんと同じ職場で働いていたという津市の元同僚男性（６３）はニュースで事故を知り、「まさか乗っていないよな」と思い、連絡を試みたが返事が