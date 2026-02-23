ウクライナ侵攻で深刻な問題となっているロシア軍による子どもの連れ去りですが、中には、遠く離れた北朝鮮に送られた子どももいたことが人権団体の調査で分かりました。団体の弁護士がFNNの取材に応じ、その驚くべき目的を語りました。ウクライナ侵攻が始まって以降、ロシアに占領された地域から約2万人の子どもたちが強制的に連れ去られたとウクライナ政府は主張しています。ウクライナから連れ去られた12歳の少年・ミーシャさん