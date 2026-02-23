３月のフィギュアスケート世界選手権（チェコ）でロシア勢は出場できない方針となり、同国の重鎮タチアナ・タラソワ氏が激怒した。ロシアはウクライナ侵攻により国際大会から排除されたが、今回のミラノ・コルティナ五輪では個人の中立選手（ＡＩＮ）として女子のアデリア・ペトロシャンと男子のピョートル・グメニクが出場。ロシア勢が久しぶりに国際大会で演技を披露した。しかし、ロシアメディア「スポーツエクスプレス」