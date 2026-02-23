Netflixにて配信中で2月20日から1週間限定劇場公開となっていたアニメ映画『超かぐや姫！』の劇場上映延長と上映館拡大が決定。さらに、2月27日より本編終了後に「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオが上映されることも決まった。【動画】「ray 超かぐや姫！Version」ミュージックビデオアニメーションクリエイター・山下清悟の初長編監督作品となる本作は、夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージ