宝塚歌劇団による1996年の日本初演以来、多くのファンに愛され続ける不朽の名作ミュージカル『エリザベート』。その日本上演30周年を記念した『エリザベート TAKARAZUKA30th スペシャル・ガラ・コンサート』が上演中だ。今回クランクイン！では、1996年星組公演で主演を務めた麻路さきと、2005年月組公演で主演した彩輝なおにインタビュー。30年という歴史を紡いだ『エリザベート』の思い出やその魅力を語ってもらった。【写真】