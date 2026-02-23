ロックバンド・LUNA SEAのドラマー、真矢さんが17日に亡くなっていたことが分かった。56歳だった。23日未明、バンドの公式サイトで発表された。一夜明け、モーニング娘。の元メンバーで妻の石黒彩も自身のインスタグラムで報告し、生前の真矢さんにとっての“最大の願い”についてもつづった。【写真】真矢さん“最大の願い”を綴る石黒彩の投稿全文バンドの公式サイトでは、真也さんが2020年にステージ4の大腸がんを患い、