【モデルプレス＝2026/02/23】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が2月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチャーハンを公開した。【写真】42歳元なでしこ「ボリュームたっぷり」ラード入れた肉なしチャーハン◆丸山桂里奈、手作り肉なしチャーハン公開丸山は「今シューイチで猪狩くんがチャーハン作ってて美味しそうすぎて私も作りました」と、日本テレビ系「シューイチ」（毎週土曜あさ5時55分〜／毎