◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル＝１着馬に高松宮記念優先出走権）上り馬の勢いで最後に高い壁を乗り越える。フリッカージャブ（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父サートゥルナーリア）は条件クラスを３連勝中。前走も２馬身差の圧勝で危なげなく、オープン入りを決めた。４か月半ぶりの実戦になるが、１週前には栗東・坂路で５０秒７。加速ラップを刻みつつ、ラスト２ハロンは１１秒