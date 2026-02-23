女性４人組アイドルグループ「わーすた」が３月２７日に都内で行う１１周年記念ライブを、ＣＳテレ朝チャンネルが独占生中継（後７時）することが２３日、分かった。２０１５年に結成。リーダーの廣川奈々聖を始め松田美里、小玉梨々華、三品瑠香で活動する。猫耳がトレードマークで歌唱力の高さとライブパフォーマンスに定評がある。１０周年だった昨年は１０月から全国ツアー「ＷＡＳＵＴＡＭＡＤＥ』で全国７都市を回っ