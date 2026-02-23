ワールドベースボールクラシックに過去３大会に出場し、０９年大会は侍ジャパンの連覇に貢献した内川聖一氏（４３）が２３日、野球殿堂博物館でスタートした企画展「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣ侍ジャパン、世界一への挑戦 ２０２６」を訪れ、当時の思い出などを振り返った。ＷＢＣ過去５大会の記録と記憶をたどり、今大会の侍ジャパンを応援する今企画展では、大会ごとにショーケース分けされ、選手たち