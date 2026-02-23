◆オープン戦巨人―楽天（２３日・那覇）巨人は２３日、オープン戦の３戦目となる楽天戦のスタメンを発表した。新外国人のフォレスト・ウィットリー投手が来日初登板初先発する。１６日のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板し、のべ７打者と対戦して１安打１四球、２奪三振と快投。最速１５６キロを計測していた。沖縄出身の大城卓三捕手が「７番・捕手」に入った。【巨人】１番・中堅松本２番・右翼丸３番・ＤＨ