釜山市（プサンシ）が6月12〜13日に予定されたBTSワールドツアー釜山公演を控え、宿泊業者の不法行為に対する特別取り締まりをする。釜山市は23日から6月15日までBTSワールドツアー行事場所と主要観光地周辺の宿泊業者を対象に、不法営業と料金暴利行為に対する集中的な取り締まりを実施すると明らかにした。これは先月23日に市が開催した官民合同価格安定対策会議の後続措置。当時、市は大型イベント期間の宿泊料金急騰を遮断する