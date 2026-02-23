ガールズグループAOA（エーオーエー）出身のクォン・ミナが、シュリンク施術後に発生したやけど被害の写真を追加で公開し、複雑な心境を吐露した。クォン・ミナは24日、事故当日に撮影された写真を公開した。公開された写真には、頬や顎、首の部分に赤く広がったやけどの跡と水ぶくれの痕跡がそのまま収められている。クォン・ミナは長文の書き込みを通じてその心境を明らかにした。クォン・ミナは「こんなことは初めてで、私も正