23日未明、岡谷市で住宅など3棟が全焼する火事があり、火元とみられる住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。この家に住む70代の夫婦と連絡が取れていないということです。カメラマン「岡谷市川岸で大きな火災が発生しています。複数の住宅が延焼中です」 建物から勢いよく噴き出す炎。23日午前3時すぎ、岡谷市川岸東で「住宅から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約6時間後に消し止められましたが、住宅2棟