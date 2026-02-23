対門咀墓地出土の銅鼎。（２０２５年８月３１日撮影、汨羅＝新華社配信）【新華社長沙2月23日】中国湖南省文物考古研究院は、洞庭湖東岸の汨羅（べきら）市対門咀（たいもんそ）で墓地を発見し、墓を62基発掘したと明らかにした。内訳は商代後期が1基、西周時代が58基、宋代が2基、明清時代が1基。墓地の発掘責任者を務めた湖南省文物考古研究院の韋星星（い・せいせい）館員によると、墓は規則的に配列され、32基から副葬品が