「マナカナ」として知られる双子姉妹の女優・三倉茉奈が23日、自身のインスタグラムを更新。双子の妹・三倉佳奈とともに40歳の誕生日を迎えたことを報告した。「今日誕生日を迎え、40歳になりました！」と報告。「40代に突入。楽しみです」とつづった。「双子を産んで育ててくれた母に感謝。佳奈もおめでとー！」と記し、赤ちゃんの頃の姉妹ショットをアップした。この投稿に、ファンからは「40歳とは信じられません」「赤