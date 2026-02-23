音楽プロデューサーのつんく♂さんが23日、自身のX（旧Twitter）を更新し、ロックバンド・LUNA SEAのドラマーとして活躍し、今月17日に56歳で急逝した真矢さんの訃報を受け、悲痛な胸中を明かしました。 【写真を見る】【 LUNA SEA・真矢さん死去 】つんく♂さんが追悼「同志として悔しさ、寂しさでいっぱいです」つんく♂さんは、「真矢この度の突然の悲報に驚きを隠せません。」と書き出し、同じ時代を切磋琢磨し日