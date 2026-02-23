気象庁は、関東地方で春の訪れを告げる「春一番」が吹いたと発表しました。東京都心の最高気温は23℃と、5月中旬並みの暖かさが予想されています。報告「午前10時半の東京・お台場です。日差しが暖かく、子どもたちが海辺で遊ぶ姿が見られます」3連休の最終日となったきょう、関東では朝から各地で気温が上昇しました。午前11時現在の東京都心の気温は21.4℃。横浜市で20.3℃となっています。きょうの最高気温は、東京都心や神奈川