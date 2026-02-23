◇NBAブルズ99ー105ニックス（2026年2月22日ユナイテッド・センター）NBAブルズは、22日（日本時間23日）に本拠地でニックスと対戦。河村勇輝（24）が後半戦初のベンチ入り。出場機会はなかった。チームは泥沼の9連敗を喫した。河村はオールスターブレーク後、Gリーグ初戦となった20日（同21日）のラプターズ905戦では23得点8リバウンド9アシストといきなりトリプルダブル級の活躍を見せた。しかしチームは敗れた。2連戦