タレントの鈴木紗理奈（48）が23日、自身のインスタグラムを更新し、愛息の16歳誕生日を祝福し、2ショットを披露した。「2月23日、今日は息子16歳、ママ16歳の誕生日」と書き出すと、タイトなワンピース姿の自身と、ジャケット、ネクタイ、パンツ姿の息子とのモノクロの2ショットをアップ。「私はどうやら愛情深い性格のようで若い頃はそれが故に孤独を抱え勝手に傷ついていた。リオトが生まれた日多幸感に包まれ、大号泣し