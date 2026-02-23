大迫力の「橋桁工事」！ 動画が公開に兵庫国道事務所は2026年2月12日、改良事業を進めている国道176号「名塩（なじお）道路」での工事の様子を収めた動画を公式X（旧：Twitter）で公開しました。【動画で見る】これが「名塩道路」最新の工事動画です名塩道路の事業は国道176号のうち、兵庫県西宮市から宝塚市に至る計10.6kmで4車線化や道路線形の改良を行うものです。この区間は大阪方面から三田・福知山方面へ抜ける主要幹線