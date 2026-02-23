LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「北海道タイムセール」を2月19日正午から3月9日まで開催している。宿泊では、ポイント付与を含めて20％以上が割引となる。対象ホテルと2名素泊まりの料金一例は、グランドメルキュール札幌大通公園が6,750円から、京王プラザホテル札幌が7,011円から、ラ・ジェント・ステイ新さっぽろが7,834円から、ホテルグローバルビュー函館が5,808円から、センチュリー