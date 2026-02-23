現地２月22日に開催されたブンデスリーガ23節で、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が所属する16位のブレーメンが、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する17位ザンクトパウリと対戦。藤田に決勝ゴールを決められ、裏天王山”を１−２で落とし、降格圏の17位に転落した。痛恨だったのは55分に先制点を献上した場面だ。ワンバウンドして正面に飛んできたハウケ・ヴァールのヘディングシュートをGKのバックハウ