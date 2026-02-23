占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）波瀾万丈。変化を楽しんで。運気は二転三転、思わぬ方向に進んでいきそう。ある程度、アタリをつけて動こうとしても、あなたの思惑を超えてナナメ上の出来事が起こるでしょう。一難去ってまた一難だったり、軽い気持ちで取り組んだら、複雑怪奇な状況が待っていたりするはず