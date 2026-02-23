占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は、お財布に直結。お金の出入りをチェック！あなたのコンディションが、そのまま、金運に結びつきそうです。調子がよければ、ムダ遣いせずに順当に回せるでしょう。でも、心に波風が立ったり、プレッシャーに晒されたりすると、不用意にお金を使ってしまいそう。