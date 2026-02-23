占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年2月23日〜3月1日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）その調子！現状キープで。これまでの苦労が実って、あなたらしい毎日が実現しています。まだ、微調整は必要だと思いますが、おおむね、やりたいことをやれるようになってきているはず。しかし今週は、全体に遅れが生じて、思うように進まない気配があります。少し前なら、